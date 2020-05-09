Премьер Грузии рассказал о действиях в ответ на назначение Саакашвили

Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михаила Саакашвили на высокую должность, однако разработает тактику защиты "от его авантюр".

Об этом в субботу заявил журналистам премьер-министр Георгий Гахария, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Хотя мы и отозвали посла, это не значит, что мы поставим под сомнение дипломатические отношения или стратегическое партнерство. Мы отозвали посла только для того, чтобы провести консультации на тему, как защитить наши отношения от авантюристов", - сказал Гахария.

При этом премьер Грузии дал понять, что опасается "вмешательства во внутренние дела Грузии" со стороны Саакашвили. Гахария хочет получить гарантии от украинской стороны, что этого не произойдет.

"Мы отзываем посла, чтобы эти политические авантюристы не помешали нашему братскому и стратегическому партнерству и не поставили под угрозу эти отношения. Это для нас самое важное. Впоследствии обязательно, чтобы кто-то, кем бы он ни был, сказал, что будет обеспечено то, что в будущем не продлится вмешательство в дела другой страны, как он сдержит Михаила Саакашвили, чтобы он воздерживался от вмешательства во внутренние дела Грузии", - сказал Гахария.

В то же время он отметил, что после губернаторства Саакашвили в Одессе Грузии и Украины надо было приложить большие усилия, чтобы "вернуть отношения в рамки нормального, стратегического союзничества".

7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.

Ранее Саакашвили в Киеве прочили пост вице-премьера по реформам.

Тогда посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение Саакашвили на должность вице-премьера по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный шаг.

8 мая Грузия вызвала посла из Украины для консультаций из-за назначения Саакашвили.