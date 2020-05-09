Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину самолетами вернули еще 700 украинцев, большинство из Европы

Суббота, 9 мая 2020, 12:25
В Украину самолетами вернули еще 700 украинцев, большинство из Европы

За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял 5 авиарейсов с пассажирами из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона.

Об этом "Европейской правде" в субботу сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

На борту этих самолетов были почти 700 граждан Украины. Пограничники проверили их температуру и людей с повышенной температурой тела не обнаружили. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все пассажиры установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в приложении адресам.

Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Действуй дома" пограничники проверили в ходе паспортного контроля.

Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд и выезд 13 500 граждан.

Украина с 28 апреля возобновила специальные рейсы из разных стран мира, чтобы вернуть домой украинцев.

28 марта государственную границу Украины было закрыто из-за пандемии коронавируса. После 27 марта вернуться в Украину можно только пешком или на автомобиле.

Темы: Пограничная службаЕСавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Пограничная служба
Вагнеровцы, которые сейчас в Беларуси, не представляют угрозы для Украины - ГПСУ
"Вагнер" в Беларуси: украинские пограничники отслеживают движения российских наемников
Звездные войны отдыхают: пограничники показали, как в грозу встречали "Шахеды"
Последние новости
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
Все новости...
Реклама: