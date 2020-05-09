В Украину самолетами вернули еще 700 украинцев, большинство из Европы

За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял 5 авиарейсов с пассажирами из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона.

Об этом "Европейской правде" в субботу сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

На борту этих самолетов были почти 700 граждан Украины. Пограничники проверили их температуру и людей с повышенной температурой тела не обнаружили. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все пассажиры установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в приложении адресам.

Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Действуй дома" пограничники проверили в ходе паспортного контроля.

Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд и выезд 13 500 граждан.

Украина с 28 апреля возобновила специальные рейсы из разных стран мира, чтобы вернуть домой украинцев.

28 марта государственную границу Украины было закрыто из-за пандемии коронавируса. После 27 марта вернуться в Украину можно только пешком или на автомобиле.