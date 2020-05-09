Зеленский о выезде работников за рубеж: Рабства в Украине нет

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.

Источник: Зеленский во время брифинга в Закарпатье, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Мы никому ничего не блокируем... Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять... Мы отпускаем граждан на эти работы – при условии, что нам показывают копию контракта с человеком на как минимум три месяца работы".

"Когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой – мы можем быть уверены, что, если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу".

"Хотите работать за границей – пожалуйста, рабства в Украине нет".

Детали: Президент сообщил, что сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. Среди них – Германия, Италия, Финляндия, Польша.

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