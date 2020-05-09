Все разделы
Укр / Рус

Зеленский о выезде работников за рубеж: Рабства в Украине нет

Суббота, 9 мая 2020, 16:14

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.

Источник: Зеленский во время брифинга в Закарпатье, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Мы никому ничего не блокируем... Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять... Мы отпускаем граждан на эти работы – при условии, что нам показывают копию контракта с человеком на как минимум три месяца работы".

"Когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой – мы можем быть уверены, что, если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу".

"Хотите работать за границей – пожалуйста, рабства в Украине нет".

Детали: Президент сообщил, что сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. Среди них – Германия, Италия, Финляндия, Польша.

Предыстория:

  • Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко назначили ответственным за переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам.
  • После скандала с блокировкой чартеров с работниками, правительство все же позволил спецрейсы для украинских сезонных рабочих. Работники смогли вылететь сначала в Лондон, а затем и в Хельсинки. 5 мая МАУ выполнила третий спецрейс с украинскими сезонными рабочими - во Франкфурт.
  • 8 мая еще 200 украинцев вылетели специальным рейсом на сезонные заработки в Австрию.

Украинская правда
Темы: Зеленскийробота


powered by lun.ua
Главное сегодня

9 мая в Одессе: хулиганство, нападение на журналистку, остановка автопробега

В Парк славы в Киеве пришли десятки людей, там проводят дезинфекцию

фотоЛукашенко просит не осуждать Беларусь за парад во время пандемии

Зеленский вспомнил давние слова Путина о победе без украинцев

В Киеве за сутки 50 новых случаев COVID-19 и две смерти

Три области не отчитались о надбавках медикам, остальные выплатили мало – Степанов

Все главные новости...
Зеленский
На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог – Зеленский
Зеленский вспомнил давние слова Путина о победе без украинцев
Президент уже успел возложить цветы в Киеве и на Закарпатье
Последние новости
16:14
Зеленский о выезде работников за рубеж: Рабства в Украине нет
15:51
В Запорожье устроили автопробег с красными флагами
15:35
Словакия впервые за 2 месяца не зафиксировала новые случаи коронавируса
15:29
На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог – Зеленский
15:19
Филатов: строительство метро в Днепре тормозится из-за разрешения на взрывы
15:00
Митрополит Онуфрий с Новинским без масок помолились в Парке славы
14:50
Тысячи словенцев выехали на велосипедный антиправительственный протест
14:36
9 мая в Одессе: хулиганство, нападение на журналистку, остановка автопробега
14:20
Норвегия: крупнейший суверенный фонд в мире впервые будет продавать активы
14:17
Эпидемия в Испании: уровень смертности и новых заражений упал за сутки
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!