9 мая во столичном Парке Славы было нелюдно, полиция штрафовала нарушителей

В Киеве мероприятия по случаю 9 мая прошли без существенных нарушений правопорядка, в Парке Вечной Славы на специально установленных пропускных пунктах правоохранители проводили поверхностную проверку для выявления запрещенных вещей у лиц, которые пришли возложить цветы к мемориалу.

Источник: пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Детали: Как отмечает пресс-служба НПУ, в связи с карантинными ограничениями правоохранители пропускали на территорию парка по два человека с определенным промежутком времени и требованием соблюдения дистанции в полтора метра, а также выдавали защитные маски тем, у кого они отсутствовали.

С целью соблюдения карантина столичные спасатели каждый час проводили дезинфекционную обработку на Аллее Героев Крут и на территории Парка Вечной Славы.

Дословно: "Однако, несмотря на многочисленные предупреждения, все же некоторые граждане нарушали действующее законодательство о декоммунизации и установленные правила карантина. Полицейские составили 4 административных протокола: один по ст. 173-3 (публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение - ред.), а остальные - по ст. 44-3 (нарушение правил карантина - ред.) Кодекса об административных правонарушениях. В дальнейшем материалы будут направлены в суд для принятия решения".