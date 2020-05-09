Какие рынки откроются в Киеве 10 мая: полный перечень и адреса
10 мая в Киеве ряд продовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований, смогут восстановить полноценную работу.
Источник: сайт Киевской городской госадминистрации
Дословно: "По информации Главного управления Госпродпотребслужбы Киева, выполнили противоэпидемические требования и могут работать 10 мая 19 агропродовольственных рынков".
Детали: речь идет о таких продуктовых базарах:
- Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А
- Рынок "Демеевская", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1
- ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65
- Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2
- КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115
- ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1
- Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80
- КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2
- Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3
- Т / М "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5
- ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1
- Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6
- Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38
- ООО "РУИОЛ", "Рынок" Выгуровский ", ул. Бальзака, 94
- ЗАО "Рынок" Нивки ", ул. Щербакивского, 47
- МЧП "Забота", ул. Туполева, 13
- ООО "ТК "Борщаговский Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2
- Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18
- ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1
В столичной госадминистрации напомнили, что местные рынки открывают постепенно, и при условии выполнения ими ряда противоэпидемических требований.
Эти торговые площадки должны обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, а также обеспечение дистанции в 3 метра между торговыми местами и дистанции в 1,5 м между посетителями. Еще одним требованием является дезинфекция контактных поверхностей каждые 3 часа.
Однако до сих пор запрещено приготовление и потребление пищи на месте продажи.