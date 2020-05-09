Празднование 9 мая в Украине: 4 уголовных производства и десятки админпротоколов

В Украине мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне прошли без существенных нарушений правопорядка, однако полицейские открыли четыре уголовных производства и составили два десятка админпротоколов.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Детали: Состоялось 495 мероприятий с участием почти 9 тысяч человек. Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что работа каждого полицейского была направлена ​​на разъяснение норм законодательства и необходимость соблюдения определенных ограничений.

По его словам, два уголовных производства по ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК Украины расследуются в Сумской и Луганской областях. Еще два уголовных производства по ст.296 (хулиганство) УК Украины - в Донецкой области и в Киеве.

В частности, в Сумской и Луганской областях установлен факт использования запрещенной символики.

В Донецкой области повреждены автомобили участников автопробега. В Киеве начато уголовное производство по факту нанесения в Дарницком районе телесных повреждений мужчине, который имел при себе шарф с символикой одной из политических партий.

Глава Нацполиции отметил, что из 20 составленных административных протоколов больше касались использования во время мероприятий георгиевской ленты или нарушений правил карантина.

Прямая речь: "Без нарушений не обошлось. Поэтому в целом по результатам отработок сообщений полицейские открыли четыре уголовных производства и составили 20 административных протоколов".