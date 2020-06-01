В мае на коронавирус заболело почти 3 миллиона человек

В мае 2020 года в мире диагностировали 2 916 193 случаи COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: По состоянию на 1 мая, в мире было выявлено 3 343 056 людей больных коронавирусом. За месяц количество диагностированных случаев болезни превысило 6 миллионов пациентов с COVID-19. В мае от COVID-19 умерло более 131 000 пациентов. Полтора миллиона больных выздоровели.

В мире в 213 странах сейчас диагностировано 6 259 249 случаев заболевания коронавирус, 284 4019 пациентов уже выздоровели, 373 697 умерли.

Сейчас США на первом месте в мире по количество диагностированных случаев коронавируса, в стране 1 837 170 пациентов с COVID-19. На втором Бразилия, там 514 849 больных, на третьем Россия, где 405 843 пациентов с коронавируса.

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