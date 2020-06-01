Все разделы
Укр / Рус

В мае на коронавирус заболело почти 3 миллиона человек

Понедельник, 1 июня 2020, 05:50

В мае 2020 года в мире диагностировали 2 916 193 случаи COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: По состоянию на 1 мая, в мире было выявлено 3 343 056 людей больных коронавирусом. За месяц количество диагностированных случаев болезни превысило 6 миллионов пациентов с COVID-19. В мае от COVID-19 умерло более 131 000 пациентов. Полтора миллиона больных выздоровели.

В мире в 213 странах сейчас диагностировано 6 259 249 случаев заболевания коронавирус, 284 4019 пациентов уже выздоровели, 373 697 умерли.

Сейчас США на первом месте в мире по количество диагностированных случаев коронавируса, в стране 1 837 170 пациентов с COVID-19. На втором Бразилия, там 514 849 больных, на третьем Россия, где 405 843 пациентов с коронавируса.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В мае на коронавирус заболело почти 3 миллиона человек

В первую минуту работы системы фиксации нарушений ПДД зафиксировано превышение скорости в Киеве

Без массажа и детей: МОЗ показал требования для спортзалов и бассейнов

Порошенко задекларировал 773 млн доходов: выплатили дивиденды

Двое "слуг народа" заявили об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева

Есть контакт: Crew Dragon состыковался с МКС

Все главные новости...
коронавирус
В мире обнаружили более 100 000 новых случаев коронавируса
Индия опередила Францию ​​по количеству заражений COVID-19
В Бразилии обнаружено 500 тисяч заражений COVID-19
Последние новости
07:10
Украинские военные уничтожили одного и ранили двух оккупантов — разведка
05:50
В мае на коронавирус заболело почти 3 миллиона человек
04:46
В Вашингтоне ввели комендантский час
04:00
В мире обнаружили более 100 000 новых случаев коронавируса
03:23
Индия опередила Францию ​​по количеству заражений COVID-19
02:30
В Перу произошло два землетрясения
02:06
В первую минуту работы системы фиксации нарушений ПДД зафиксировано превышение скорости в Киеве
01:11
ВидеоКНР запустила в космос два спутника
00:41
В Бразилии обнаружено 500 тисяч заражений COVID-19
23:46
Сотрудников Белого дома просят не подходить к зданию из-за протестов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!