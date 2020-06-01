Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В воскресенье в Украине новых больных COVID-19 обнаружили вдвое больше, чем выздоровевших

Понедельник, 1 июня 2020, 09:06
В воскресенье в Украине новых больных COVID-19 обнаружили вдвое больше, чем выздоровевших

За последние сутки мая, воскресенье, диагноз COVID-19 подтвердили у 340 украинцев, 10 больных умерли, 152 пациента выздоровели, еще 496 человек с подозрением на коронавирус ожидают диагноза.

Источник: данные СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге под Охматдетом

Детали: 31 мая наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (58), в Ровенской области (57) и Львовской области (31).

 

Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в пяти областях не зафиксировано ни одного случая коронавирусной болезни: Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Донецкой и Луганской.

Летальные случаи в воскресенье были в Киеве (2) и еще в пяти областях: 4 в Черновицкой и по одному в Ровенской, Киевской, Львовской и Одесской.

Прямая речь главы Минздрава: "За прошедшие сутки заболели 340 человек. Из них 13 детей и 79 медработников. Госпитализированы 97 человек. Зафиксировано 10 летальных случаев. Выздоровели 152 пациента.

За все время пандемии в Украине заболели 24 012 человек, из них 1 725 детей, а также 4 621 медработник. В целом выздоровели 9 690 человек, а летальных случаев 718.

За минувшие сутки было совершено 8015 тестирований, из них 6 622 исследования методом ПЦР и 1 393 ИФА-тестирования".

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
Все новости...
Реклама: