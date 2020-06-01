В воскресенье в Украине новых больных COVID-19 обнаружили вдвое больше, чем выздоровевших

За последние сутки мая, воскресенье, диагноз COVID-19 подтвердили у 340 украинцев, 10 больных умерли, 152 пациента выздоровели, еще 496 человек с подозрением на коронавирус ожидают диагноза.

Источник: данные СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге под Охматдетом

Детали: 31 мая наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (58), в Ровенской области (57) и Львовской области (31).

Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в пяти областях не зафиксировано ни одного случая коронавирусной болезни: Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Донецкой и Луганской.

Летальные случаи в воскресенье были в Киеве (2) и еще в пяти областях: 4 в Черновицкой и по одному в Ровенской, Киевской, Львовской и Одесской.

Прямая речь главы Минздрава: "За прошедшие сутки заболели 340 человек. Из них 13 детей и 79 медработников. Госпитализированы 97 человек. Зафиксировано 10 летальных случаев. Выздоровели 152 пациента.

За все время пандемии в Украине заболели 24 012 человек, из них 1 725 детей, а также 4 621 медработник. В целом выздоровели 9 690 человек, а летальных случаев 718.

За минувшие сутки было совершено 8015 тестирований, из них 6 622 исследования методом ПЦР и 1 393 ИФА-тестирования".