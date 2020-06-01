В Киеве камеры за 8 мин зафиксировали 262 случая превышения скорости
Понедельник, 1 июня 2020, 09:06
В Киеве камеры автоматической фиксации правонарушений за первые 8 минут работы 1 июня зафиксировали 262 случая превышения скорости.
Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter, МВД в Facebook
Прямая речь: "В 00 00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут, 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости".
Детали: Аваков уточнил, что камеры настроены в Киеве на 103 км/ч.
Министр призвал водителей быть внимательными, беречь себя и свои деньги.
В МВД опубликовали карту с адресами всех камер фотовидеофиксации и разрешенной скоростью.
А также перечень адресов уполномоченных подразделений Департамента патрульной полиции, куда граждане могут обращаться по вопросам автофиксации, и реквизиты оплаты штрафов.
Украинская правда