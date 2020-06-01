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В Киеве камеры за 8 мин зафиксировали 262 случая превышения скорости

Понедельник, 1 июня 2020, 09:06

В Киеве камеры автоматической фиксации правонарушений за первые 8 минут работы 1 июня зафиксировали 262 случая превышения скорости.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter  

Прямая речь: "В 00 00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут, 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости".

Детали: Аваков уточнил, что камеры настроены в Киеве на 103 км/ч.

Министр призвал водителей быть внимательными, беречь себя и свои деньги.

Украинская правда
Темы: КиевдорогиМВД


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