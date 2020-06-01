В Киеве камеры за 8 мин зафиксировали 262 случая превышения скорости

В Киеве камеры автоматической фиксации правонарушений за первые 8 минут работы 1 июня зафиксировали 262 случая превышения скорости.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter, МВД в Facebook

Прямая речь: "В 00 00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут, 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости".

Детали: Аваков уточнил, что камеры настроены в Киеве на 103 км/ч.

Министр призвал водителей быть внимательными, беречь себя и свои деньги.

В МВД опубликовали карту с адресами всех камер фотовидеофиксации и разрешенной скоростью.

А также перечень адресов уполномоченных подразделений Департамента патрульной полиции, куда граждане могут обращаться по вопросам автофиксации, и реквизиты оплаты штрафов.