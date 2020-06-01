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Турция начнет принимать украинских туристов с 1 июля

Понедельник, 1 июня 2020, 17:07

Украина и Турция договорились о возобновлении туристических поездок.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.

"Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года", - говорится в сообщении.

Турецкий министр также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом.

Темы: УкраинаТурция


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