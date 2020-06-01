Пограничники подчеркивают: по электронному паспорту через границу не пустят

Государственная пограничная служба обращает внимание на то, что граждане Украины не могут использовать электронный паспорт для пересечения государственной границы.

Источник: ГПСУ

Детали: В ГПСУ напоминают, что согласно постановлению правительства ои апреля 2020 года, е-паспорта в приложении "Дия" являются цифровыми аналогами бумажных документов. Особую актуальность эта норма вступает в условиях карантина, поскольку цифровые паспорта можно использовать как удостоверение личности: их можно предъявлять представителям Национальной полиции, при получении почтовых услуг и тому подобное.

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Однако ни один из пунктов решения правительства, не предусматривает возможности предъявления е-паспорта для выезда за границу собственно при пересечении государственной границы и прохождения процедур оформления частности.

Дословно: "На сегодня граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, в т.ч. паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины, определенных законодательством Украины, регламентирующим оформление лиц на границе.

В то же время предъявление электронных документов в мобильном приложении "Дия" возможно только внутри страны в случаях, четко определенных соответствующим постановлением".

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Что предшествовало: Ряд СМИ распространил ложную информацию, что с 1 июня украинцы могут подавать e-паспорт для выезда за границу при пересечении границы.