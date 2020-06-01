"Слуга народа" готова сделать Ткаченко министром культуры
Понедельник, 1 июня 2020, 18:41
Фракция "Слуга народа" поддержит председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, бывшего гендиректора канала "1+1" Александр Ткаченко на место министра культуры.
Источники: собеседники Украинской правды во фракции
Детали: Решение о поддержке кандидатуры Ткаченко приняли на заседании фракции в понедельник. В то же время комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики возглавит нардеп Никита Потураев, заместитель Ткаченко в комитете.
Позже заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук написала, что проголосовать за кандидатуру Ткаченко планируют на этой неделе.
Предыстория:
- В Украине почти 3 месяца нет министра культуры. 10 марта Кабмин возложил временное исполнение обязанностей министра культуры на Светлану Фоменко.
- Ранее Ткаченко подавал декларацию кандидата на пост главы Киевской городской государственной администрации.
Украинская правда