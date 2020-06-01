"Слуга народа" готова сделать Ткаченко министром культуры

Фракция "Слуга народа" поддержит председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, бывшего гендиректора канала "1+1" Александр Ткаченко на место министра культуры.

Источники: собеседники Украинской правды во фракции

Детали: Решение о поддержке кандидатуры Ткаченко приняли на заседании фракции в понедельник. В то же время комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики возглавит нардеп Никита Потураев, заместитель Ткаченко в комитете.

Позже заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук написала, что проголосовать за кандидатуру Ткаченко планируют на этой неделе.

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