Умер украинский композитор Мирослав Скорик

На 82-м году жизни умер известный украинский композитор Мирослав Скорик.

Источники: пост в Facebook главного режиссера Национальной оперы Украины Анатолия Соловьяненко

Детали: Скорик - Герой Украины, народный артист Украины, лауреат премии им. Т. Г. Шевченко, кандидат искусствоведения, сопредседатель Союза композиторов Украины в 2006-2010 годах.

Родился 13 июля 1938 во Львове. В 1955-1960 годах учился во Львовской государственной консерватории им. Лысенко. По завершении стажировался в аспирантуре при Московской консерватории, получил научную степень кандидата искусствоведения.

В 1964 году создал музыку к ленте Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

Преподавал во Львовской и Киевской консерваториях. В апреле 2011 года был назначен художественным руководителем Киевской оперы, на этой должности работал до 2016 года.

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