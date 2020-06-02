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В первый день лета новых случаев COVID-19 было на 60 меньше, чем выздоровлений

Вторник, 2 июня 2020, 09:08
В первый день лета новых случаев COVID-19 было на 60 меньше, чем выздоровлений

За сутки 1 июня в Украине подтвердили 328 случаев заболевания коронавирусной болезнью, 9 человек умерли от осложнений COVID-19, выздоровели же 388 больных.

Источник: данные СНБО. МОЗ, ЦОЗ

Детали: За все время пандемии коронавирусом Sars CoV 2 в Украине заразились 24 340 человек, умерли 727, выздоровели уже 10 078 человек. Подозрений на коронавирусную болезнь было 60 088 (за последние сутки 749).

 

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за последние сутки наибольшее количество новых случаев заболевания обнаружили в Ровенской (53), Житомирской (34) и Львовской (34) областях.

По данным СНБО, ни одного случая коронавируса за сутки не зафиксировано в Одесской, Николаевской, Херсонской и Луганской областях.

1 июня было совершено 12 556 тестов: 8 097 методом ПЦР и 4 459 ИФА.

Подробную инфографику по областям Украины и о ситуации с COVID-19 в мире смотрите на дашборда УП.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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