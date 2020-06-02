В Минздраве обнаружили работника с коронавируса

Работник аппарата Министерства здравоохранения заболел коронавирусной болезнью COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "Вчера в министерстве, в аппарате министерства, был выявлен первый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Сразу был установлен круг лиц, с которыми контактировал этот работник, было определено количество этих людей.

Сегодня будут проведены соответствующие тестирования, чтобы все были протестированы. Какое-то количество людей будет отправлено ​​на самоизоляцию. Все так, как установлено нашими алгоритмами, как происходит на любом другом предприятии или в организации".