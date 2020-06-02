Все разделы
Укр / Рус

В Минздраве обнаружили работника с коронавируса

Вторник, 2 июня 2020, 09:33

Работник аппарата Министерства здравоохранения заболел коронавирусной болезнью COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "Вчера в министерстве, в аппарате министерства, был выявлен первый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Сразу был установлен круг лиц, с которыми контактировал этот работник, было определено количество этих людей.

Сегодня будут проведены соответствующие тестирования, чтобы все были протестированы. Какое-то количество людей будет отправлено ​​на самоизоляцию. Все так, как установлено нашими алгоритмами, как происходит на любом другом предприятии или в организации".

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019Минздрав


powered by lun.ua
Главное сегодня

В первый день лета количество новых случаев COVID-19 на 60 меньше, чем выздоровлений

Трамп пригрозил направить армию для пресечения беспорядков

инфографикаАваков показал успехи работы камер автофиксации нарушений

видеоУмер украинский композитор Мирослав Скорик

дополнено"Слуга народа" готова сделать Ткаченко министром культуры

Турция начнет принимать украинских туристов с 1 июля

Все главные новости...
коронавирус
В России начинают испытывать вакцину собственного производства на военных
В первый день лета количество новых случаев COVID-19 на 60 меньше, чем выздоровлений
В мире еще 100 000 человек заболело на коронавирус
Последние новости
09:46
Volkswagen проинвестировал 2,6 миллиарда долларов в разработчика беспилотных авто
09:33
В Минздраве обнаружили работника с коронавируса
09:26
Межбанковский день: гривна укрепилась, НБУ закупился
09:24
В России начинают испытывать вакцину собственного производства на военных
09:08
В первый день лета количество новых случаев COVID-19 на 60 меньше, чем выздоровлений
09:00
Австрия против плана Еврокомиссии по восстановлению экономики на 750 млрд евро
08:56
Резников не видит угрозы продвижения российских войск вглубь Украины
08:19
видеоУ Белого дома разогнали демонстрантов, протесты продолжаются несмотря на комендантский час
08:00
Главные новости понедельника и ночи: "минер" на мосту Метро, международное авиасообщение
07:10
Формирования России 3 раза нарушили режим "тишины", один украинский военный получил ранения
Все новости...