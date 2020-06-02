В Одессе устроили стрельбу на рынке: ранены двое мужчин

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы на промтоварном рынке в Одессе.

Источник: Национальная полиция в Facebook, "Думская"

Детали: В результате происшествия ранения получили два человека. Они доставлены в больницу.

Предварительно установлено, что утром 2 июня в магазин тканей на промтоварном рынке (по данным "Думской", это рынок "Седьмой километр") зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения.

В результате телесные повреждения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и скрылись с места происшествия.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.