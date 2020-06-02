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Глава дипломатии ЕС не видит оснований возвращать Россию в G7

Вторник, 2 июня 2020, 13:50

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил против возвращения России к формату "Группы семи", поскольку не видит для этого достаточных оснований.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Боррель заявил во время брифинга в Брюсселе во вторник.

"ЕС считает формат G7 чрезвычайно важным многосторонним инструментом для стран, которыми руководят общие ценности, интересы и обязательства. Сотрудничество между партнерами-единомышленниками даже более жизненно важной в такие непростые времена. Участие РФ в тогдашней G8, как вы знаете, была приостановлена, пока РФ не изменит курс и условия не позволят вернуться к G8 и проводить содержательные дискуссии. И это не то, что сейчас происходит", - сказал глава европейской дипломатии.

Он напомнил, что декларация, принятая в марте 2014 года, объясняет, почему G8 стала G7, и отметил, что "трудно поверить, что в нынешних обстоятельствах группа снова может стать G8".

"Я бы также хотел подчеркнуть, что прерогативой председательства в G7, которое сейчас занимает США, является выдавать гостевые приглашения. Но изменение членства, изменение формата на постоянной основе не является прерогативой председательства G7", - добавил Боррель.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отложил саммит "Группы семи", который он хотел провести в июне, а также предложил расширить список стран, приглашенных принять участие в запланированном мероприятии, включив в него Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.

В Кремле заявили, что нуждаются в дополнительной информации по поводу возможного участия в саммите Группы семи.

Против предложения Трампа выступила Великобритания, допустив, впрочем, возможность приглашения России в качестве гостя.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против идеи Трампа о приглашении России.

Темы: G7Росcия
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