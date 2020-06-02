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Двое киевлян продавали за миллион долларов должность губернатора – председатель ОГА

Вторник, 2 июня 2020, 14:05

Председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер заявляет, что в Харькове задержали двух киевлян, которые продавали должность главы ОГА и председателя областной налоговой.

Источник: Кучер в Telegram

Прямая речь: "Только в ресторане "Ла Страда" в Харькове задержали двух киевлян непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме 150 тысяч долларов США за должности председателя Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области".

Детали: По словам Кучера, должность председателя Харьковской ОГА злоумышленники оценили в 1 миллион долларов.

Сейчас продолжаются обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания, местам работы и в арендованных помещениях фигурантов дела.

"Украинская правда" пытается получить комментарии в полиции.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьместная властькоррупция


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