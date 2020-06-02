Львовские "Карпаты" идут на карантин: коронавирус подхватил даже тренер

Футбольный клуб "Карпаты" вынужденно идет на карантин минимум на 2 недели в связи со вспышкой коронавируса среди игроков и персонала команды.

Источник: Facebook-страница футбольного клуба, Sport Arena

Дословно: "По результатам повторных ПЦР-тестов команды, обслуживающего персонала и работников клуба, приходится констатировать вспышку заболевания COVID-19.

Сегодня из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие вируса в карпатовцев (всего тестирование прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся на изоляции под контролем медиков".

Детали: О ситуации уже сообщили Украинской ассоциации футбола и Премьер-лиге.

Карантин в клубе введен по меньшей мере на две недели, полностью отменили любые тренировки.

По информации Sport Arena, в львовских "Карпатах" COVID-19 диагностировали у 26 человек. Известно, что среди больных один из тренеров.

В то же время, журналист "Футбольного формата" Олег Ящук сообщил, что из 26-ти инфицированных: 11 - футболисты, 15 - тренеры и персонал.