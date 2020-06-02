Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из Госрезерва разворовали "подушку безопасности" для страны - 2700 вагонов зерна

Вторник, 2 июня 2020, 20:16
Из Госрезерва разворовали подушку безопасности для страны - 2700 вагонов зерна

Со складов Госрезерва украли зерна на сумму 800 миллионов гривен, которое предназначалось для форс-мажорных ситуаций в стране.

Источник: советник министра внутренних дел Михаил Апостол, которого цитирует МВД в Facebook

Прямая речь: "Недостача почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве. Сумма ущерба - более 800 миллионов гривен. Только со складов территориальной структуры Госрезерва в Тернопольской области, откуда я родом, исчезло пшеницы, которая поместилась бы в 150 вагонов- зерновозов".

Детали: Речь идет о государственных запасах, так называемой "подушке безопасности", которая рассчитана для того, чтобы обеспечить население хлебом на случай форс-мажорной ситуации. 

Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.

*** Первоначально в новости сообщалось, что нехватку зерна обнаружили исключительно на складах Госрезерва в Тернопольской области. Позже МВД исправило свое сообщение.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коррупциясельское хозяйство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
коррупция
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
Последние новости
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
Все новости...
Реклама: