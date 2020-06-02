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Укр / Рус

Из Госрезерва разворовали "подушку безопасности" для страны - 2700 вагонов зерна

Вторник, 2 июня 2020, 20:16

Со складов Госрезерва украли зерна на сумму 800 миллионов гривен, которое предназначалось для форс-мажорных ситуаций в стране.

Источник: советник министра внутренних дел Михаил Апостол, которого цитирует МВД в Facebook

Прямая речь: "Недостача почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве. Сумма ущерба - более 800 миллионов гривен. Только со складов территориальной структуры Госрезерва в Тернопольской области, откуда я родом, исчезло пшеницы, которая поместилась бы в 150 вагонов- зерновозов".

Детали: Речь идет о государственных запасах, так называемой "подушке безопасности", которая рассчитана для того, чтобы обеспечить население хлебом на случай форс-мажорной ситуации. 

Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.

*** Первоначально в новости сообщалось, что нехватку зерна обнаружили исключительно на складах Госрезерва в Тернопольской области. Позже МВД исправило свое сообщение.

Украинская правда
Темы: коррупциясельское хозяйство


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