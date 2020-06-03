Чиновник попался на взятке: предлагал победу в конкурсе новейших технологий

Руководителя экспертной группы одного из управлений Министерства образования и науки Украины задержали во время получения 300 тысяч гривен взятки, которую ему вручили за победу в конкурсе по созданию новейших технологий.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Дословно: "По данным следствия, чиновник Минобразования требовал неправомерную выгоду от представителя государственного предприятия за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн".

Детали: Чиновника задержали во время получения 5 тыс. долларов и 165 тыс. грн взятки.

В помещении директората Министерства образования и науки Украины провели обыски. Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении.

Чиновника задержали в рамках уголовного производства по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

По словам пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежды Максимец, "на время инкриминируемых действий чиновник занимал должность генерального директора одного из управлений МОН.

Прямая речь Максимец: "Он брал деньги за вопросы, которые не относятся к его служебным полномочиям, даже находясь уже на другой должности. Поэтому это обстоятельство не влияет ни на квалификацию его действий, ни на ход досудебного расследования".