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Чиновник попался на взятке: предлагал победу в конкурсе новейших технологий

Среда, 3 июня 2020, 10:41

Руководителя экспертной группы одного из управлений Министерства образования и науки Украины задержали во время получения 300 тысяч гривен взятки, которую ему вручили за победу в конкурсе по созданию новейших технологий.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Дословно: "По данным следствия, чиновник Минобразования требовал неправомерную выгоду от представителя государственного предприятия за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн".

Детали: Чиновника задержали во время получения 5 тыс. долларов и 165 тыс. грн взятки.

В помещении директората Министерства образования и науки Украины провели обыски. Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении.

Чиновника задержали в рамках уголовного производства по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

По словам пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежды Максимец, "на время инкриминируемых действий чиновник занимал должность генерального директора одного из управлений МОН.

Прямая речь Максимец: "Он брал деньги за вопросы, которые не относятся к его служебным полномочиям, даже находясь уже на другой должности. Поэтому это обстоятельство не влияет ни на квалификацию его действий, ни на ход досудебного расследования".

 
 
 

Украинская правда
Темы: Минобразованиявзятка


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