Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чиновник попался на взятке: предлагал победу в конкурсе новейших технологий

Среда, 3 июня 2020, 10:41
Чиновник попался на взятке: предлагал победу в конкурсе новейших технологий

Руководителя экспертной группы одного из управлений Министерства образования и науки Украины задержали во время получения 300 тысяч гривен взятки, которую ему вручили за победу в конкурсе по созданию новейших технологий.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Дословно: "По данным следствия, чиновник Минобразования требовал неправомерную выгоду от представителя государственного предприятия за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн".

Детали: Чиновника задержали во время получения 5 тыс. долларов и 165 тыс. грн взятки.

В помещении директората Министерства образования и науки Украины провели обыски. Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении.

Чиновника задержали в рамках уголовного производства по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

По словам пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежды Максимец, "на время инкриминируемых действий чиновник занимал должность генерального директора одного из управлений МОН.

Прямая речь Максимец: "Он брал деньги за вопросы, которые не относятся к его служебным полномочиям, даже находясь уже на другой должности. Поэтому это обстоятельство не влияет ни на квалификацию его действий, ни на ход досудебного расследования".

По данным УП, задержанного чиновника зовут Дмитрий Чеберкус.

 
 
 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минобразованиявзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Минобразования
Новый глава МОН Лесной подал диссертацию на проверку на плагиат в НАОКВО
Новый глава МОН Лисовый обвиняется в плагиате: реакция министра и детали ситуации
Верховная Рада назначила двух министров и вице-премьера
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: