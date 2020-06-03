Чиновник попался на взятке: предлагал победу в конкурсе новейших технологий

Руководителя экспертной группы одного из управлений Министерства образования и науки Украины задержали во время получения 300 тысяч гривен взятки, которую ему вручили за победу в конкурсе по созданию новейших технологий.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Дословно: "По данным следствия, чиновник Минобразования требовал неправомерную выгоду от представителя государственного предприятия за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн".

Детали: Чиновника задержали во время получения 5 тыс. долларов и 165 тыс. грн взятки.

В помещении директората Министерства образования и науки Украины провели обыски. Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении.

Чиновника задержали в рамках уголовного производства по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

По словам пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежды Максимец, "на время инкриминируемых действий чиновник занимал должность генерального директора одного из управлений МОН.

Прямая речь Максимец: "Он брал деньги за вопросы, которые не относятся к его служебным полномочиям, даже находясь уже на другой должности. Поэтому это обстоятельство не влияет ни на квалификацию его действий, ни на ход досудебного расследования".

По данным УП, задержанного чиновника зовут Дмитрий Чеберкус.