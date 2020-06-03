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Нардеп Лерос обвинил Ермака и Тищенко в коррупции: все доказательства передал НАБУ

Среда, 3 июня 2020, 11:55
Нардеп Лерос обвинил Ермака и Тищенко в коррупции: все доказательства передал НАБУ

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что передал в НАБУ сведения, свидетельствующие о коррупционной деятельности главы офиса президента Андрея Ермака, его кума нардепа Николая Тищенко и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого.

Источник: Facebook-страница Лерос

Прямая речь: "НАБУ получило очень резонансную информацию, которая раскроет всем глаза и покажет уродливое закулисье политики, когда власть, оппозиция и просто бандиты сливаются в одно целое для организации коррупционных оборудок в столице.

Главный герой и организатор схем - Денис Комарницкий, его крыша народный депутат Николай Тищенко и его кум Ермак, которому он носит коробки на Банковую из авто Комарницкого, её исполнители - депутаты, чиновники, родственники и кумовья".

Детали: Нардеп утверждает, что передал в НАБУ, вероятно, копию компьютера Комарницкого: "Это десятки гигабайт и тысячи документов".

Лерос сообщает, что сделка к которой причастен Тищенко и Ермак касается строительства Подольско-Воскресенского моста.

В частности, в 2016 году компания "ЭКО-СТРОЙ-ТРЕЙД", в которой конечными бенефициарами являются Комарницкий, Сергей Кучер и Микитась, через подставное лицо выиграла тендер на строительство части Подольско-Воскресенского моста.

В то же время, к управлению этим предприятием имеют отношение сестра нардепа Тищенко Юлия и ее муж Герман Блинов.

Кроме того, Комарницкий вместе с Аллой Шлапак были руководителями избирательного штаба Николая Тищенко в 2019 году.

Нардеп утверждает, что "ЭКО-СТРОЙ-ТРЕЙД" является прокладкой - не имеет своих строительных мощностей и сотрудников, привлекает на все работы субподрядные организации с обязательным "откатом".

 

В частности, Лерос пишет, что с 01.08.2019 по 30.04.2020 на предприятие из городского бюджета перечислили 1 млрд 167 млн ​​грн.

По имеющейся у него информации, с субподрядчиков за этот же период было собрано 318 млн грн "черного нала".

По мнению нардепа, после прихода Ермака к власти, все дела по Комарницкого замяли, а он стал полноправным "смотрящим" в столице.

Лерос также указывает список фирм, через которые работает "смотрящий":

  • ООО "ЭКО-БУД-ТРЕЙД"
  • ООО "Адамант Инвест"
  • ООО "Центр развития экономики и права"
  • ПАО "Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения"
  • ООО "Варда"
  • ООО "Форма"
  • ООО "Скайбуд"
  • ООО "Проектная организация "Укрбуд"

Сейчас, по его словам, Комарницкий курирует строительную отрасль, землю, архитектуру, медицину, энергетические предприятия.

К своему сообщению он добавил "один из 50 документов Комарницкого за ГП "Украинская студия хроникально-документальных фильмов". Лерос утверждает, что "был удивлен тем, кто стоит за дерибаном киностудии, но стало ясно почему так суетился Тищенко".

 

 

Украинская правда

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Темы: Андрей ЕрмакГео Лерос НАБУкоррупция
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