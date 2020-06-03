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Нардепы хотят позволить украинцам менять отчество

Среда, 3 июня 2020, 12:50
Нардепы хотят позволить украинцам менять отчество

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, разрешающий гражданам Украины менять не только фамилию, но и отчество.

Источник: заседание парламента 3 июня

Детали: За законопроект №2450 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества" проголосовали 247 нардепов.

В проекте предлагается дополнить статью 295 Гражданского кодекса Украины и статью 149 Семейного кодекса Украины положениями, которые должны разрешить физическому лицу менять не только свою фамилию и (или) имя (что уже предусмотрено действующим законодательством), но и отчество.

Документом, в частности, предусмотрено, что украинцы, достигшие шестнадцати лет, имеют право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество.

Граждане, достигшие четырнадцати лет, имеют право изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество с согласия родителей.

В случае если над физическим лицом, достигшим четырнадцати лет, установлена ​​опека, изменение осуществляется с согласия попечителя.

Физическое лицо, которое достигло четырнадцати лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество с согласия одного из родителей в случае, если второй из родителей умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка, сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении или если сведения о мужчине как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери.

В случае возражения одним из родителей относительно изменения отчество ребенка спор между ними может решаться органом опеки и попечительства.

Ряд народных депутатов выступил против такой инициативы, отмечая, что это "нивелирует украинские основоположные традиционные подходы".

Против принятия документа за основу голосовала фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" и представители депутатских групп "За майбутє" и "Довіра".

Украинская правда
Темы: законодательствоВерховная Рада
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