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Зеленский создал в Украине новый праздник

Среда, 3 июня 2020, 14:10

19 июня в Украине будет ежегодно отмечаться День фермера.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение Кабинета министров 3 июня  

Дословно: "Кабинет министров на заседании в среду одобрил проект указа президента об установлении в Украине праздника – Дня фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня".

Детали: Согласно пояснительной записке, в этот день в Украине в 2003 году был принят закон о фермерском хозяйстве.

Также в документе отмечается, что сегодня в стране зарегистрировано 47 тысяч субъектов по организационно-правовой форме "фермерское хозяйство", что составляет 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрном секторе.

Темы: Кабинет министровпразднования


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