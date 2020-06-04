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Прирост больных COVID-19 в Украине рекордно вырос: 588 случаев за сутки

Четверг, 4 июня 2020, 08:56
Прирост больных COVID-19 в Украине рекордно вырос: 588 случаев за сутки

В течение последних суток, 3 июня, коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине диагностировали у 588 человек, 602 больных выздоровели, 12 человек умерли от осложнений.

Источник: Центр общественного здоровья МОЗ

Детали: За все время пандемии в Украине было зафиксировано 25 410 случаев заражения коронавирусом Sars CoV 2, из них 11 040 уже выздоровели, а 748 умерли.

 

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что больше всего новых случаев COVID-19 за предыдущие сутки было зафиксировано во Львовской области (85), Житомирской области (53) и городе Киев (77).

Среди 588 новых больных – 38 детей и 103 медработника. 141 больной был госпитализирован 3 июня.

За стуки был осуществлен 14 301 тест: из них 10 563 ПЦР-методом и 3 738 ИФА-методом.

Прямая речь Степанова: "У нас сегодня, с одной стороны, есть рекорд по количеству выздоровевших людей – 602 человека, а с другой – антирекорд по количеству заболевших, подтвержденных случаев – 588".

 

Этому предшествовало: За сутки 2 июня в Украине подтвердили 483 новых случая заболевания коронавирусом, 8 человек умерли от осложнений COVID-19, 362 больных преодолели болезнь.

УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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