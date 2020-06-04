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Рада уволила Пристайко с должности вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Четверг, 4 июня 2020, 11:23

Верховная Рада на заседании в четверг 4 июня освободила от должности вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", за соответствующее решение проголосовали 296 депутатов, 0 выступили против, 69 воздержались.

"Выдающийся, профессиональный дипломат. Я уверен, что Вадим Владимирович продолжит свою работу в интересах страны", - заявил премьер Денис Шмыгаль с трибуны Верховной Рады, представляя представление на увольнение

Как сообщалось, 1 июня фракция "Слуги народа" поддержала назначение Ольги Стефанишиной вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

По данным источников, Вадим Пристайко может стать послом Украины в Великобритании. Он может заменить Наталью Галибаренко, которая была назначена на эту должность в августе 2015 года.

Подробнее о назначении Стефанишиной читайте в статье: Ответственная за интеграцию: кто будет руководить европейскими реформами в обновленном правительстве

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Темы: Кабинет министровевроинтеграция
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