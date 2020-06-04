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Нардепы назначили нового вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Четверг, 4 июня 2020, 11:34
Нардепы назначили нового вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Источник: заседание парламента 4 июня

Детали: "За" проголосовали 255 нардепов

В сессионном зале прозвучало предостережение о том, что это уже третья смена вицепремьера за 9 месяцев.

Предварительно нардепы уволили с этого поста Вадима Пристайко. Ряд депутатов также сетовали на отсутствие отчета должностного лица перед голосованием за увольнение.

Что было ранее: Источники "Европейской правды" подтвердили, что парламент намерен назначить нового вицепремьера - Ольгу Стефанишину.

Знать больше: Ответственная за интеграцию: кто будет руководить европейскими реформами в обновленном правительстве

Украинская правда
Темы: Кабинет министровевроинтеграция
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