Нардепы назначили нового вице-премьера по вопросам евроинтеграции
Четверг, 4 июня 2020, 11:34
Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину на должность вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Источник: заседание парламента 4 июня
Детали: "За" проголосовали 255 нардепов
В сессионном зале прозвучало предостережение о том, что это уже третья смена вицепремьера за 9 месяцев.
Предварительно нардепы уволили с этого поста Вадима Пристайко. Ряд депутатов также сетовали на отсутствие отчета должностного лица перед голосованием за увольнение.
Что было ранее: Источники "Европейской правды" подтвердили, что парламент намерен назначить нового вицепремьера - Ольгу Стефанишину.
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Украинская правда