В Украину идет потепление до +30

В ближайшие дни в Украину уже придет потепление, но дожди с грозами еще будут продолжаться.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь: "Настоящее лето уже пудрит носик перед выходом из вагона. Уже завтра температура воздуха в Украине достигнет +20+24 градусов, в центральных областях и на юге местами до +26 градусов. В Сумской и Харьковской областях будет немного свежее, +17+22 градуса. Ветер будет веять с юго-запада, однако будет порывистым, до сильного".

Детали: 5 июня дожди с грозами наиболее вероятны в северных областях Украины, в Центре, местами на Западе и на Харьковщине.

В Киеве в пятницу пройдет дождь с грозой. Ночью +10+12 градусов, днем ​​до +22+24 градусов. Ветер юго-западный, порывистый.

6 июня, на Троицу, в Украине ожидается +23+28 градусов, на юге и востоке местами до +30 градусов.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе почти по всей территории Украины будет жарко и сухо. Лишь в западных областях будут лить дожди и ожидается низкая температура воздуха.