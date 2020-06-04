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В Украину идет потепление до +30

Четверг, 4 июня 2020, 12:27

В ближайшие дни в Украину уже придет потепление, но дожди с грозами еще будут продолжаться.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр 

Прямая речь: "Настоящее лето уже пудрит носик перед выходом из вагона. Уже завтра температура воздуха в Украине достигнет +20+24 градусов, в центральных областях и на юге местами до +26 градусов. В Сумской и Харьковской областях будет немного свежее, +17+22 градуса. Ветер будет веять с юго-запада, однако будет порывистым, до сильного".

Детали: 5 июня дожди с грозами наиболее вероятны в северных областях Украины, в Центре, местами на Западе и на Харьковщине.

В Киеве в пятницу пройдет дождь с грозой. Ночью +10+12 градусов, днем ​​до +22+24 градусов. Ветер юго-западный, порывистый. 

 

6 июня, на Троицу, в Украине ожидается +23+28 градусов, на юге и востоке местами до +30 градусов. 

 

По предварительным прогнозам, на следующей неделе почти по всей территории Украины будет жарко и сухо. Лишь в западных областях будут лить дожди и ожидается низкая температура воздуха.

Украинская правда
Темы: погода


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