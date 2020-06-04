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Полиция пришла с обысками в университет Шевченко

Четверг, 4 июня 2020, 12:54

Полицейские при оперативном сопровождения сотрудников Службы безопасности проводят обыски в главном корпусе Национального университета им. Т. Шевченко.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, "Украинская правда", студпарламент вуза

Прямая речь: "В рамках уголовного производства, начатого ГСУ ЧП Украины по материалам СБУ по ч.3 ст. 368 УК (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом - ред.) следователями полиции при оперативном сопровождении сотрудников СБУ проводится ряд обысков в главном корпусе КНУ имени Тараса Шевченко (Владимирская, 60)".

Детали: Источник уточнил, что правоохранители документируют противоправную деятельность высших должностных лиц КНУ по получению незаконной выгоды (взяток) от студентов образовательного учреждения.

Дополнительно: В Национальной полиции подтвердили УП факт обысков по вышеуказанныму уголовному производству. Детали обещают после завершения следственных действий.

По предварительной информации, которую подает студпарламент вуза, обыски происходят на юридическом факультете.

Темы: полициявзяткаКиевобразование


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