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Рада приняла закон о "ворах в законе"

Четверг, 4 июня 2020, 13:52
Рада приняла закон о ворах в законе

Верховная Рада приняла закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который вводит в поле уголовной деятельности понятие "вор в законе".

Источник: заседание парламента 4 июня, МВД

Детали: "За" проголосовали 236 народных депутатов. Ряд нардепов высказывали замечания к предложенной для второго чтения редакции законопроекта №2513. В частности член фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович возмущался, что в законодательную плоскость вводится преступный жаргон, ведь слова "вор" нет в украинском языке.

Нардеп из "Голоса" Александра Устинова заметила, что это "очень опасный законопроект, который дает чрезвычайные полномочия полиции, насилующей и убивающей людей". Она отметила, что сначала следует реформировать полицию, а затем принимать закон о ворах в законе. По ее мнению размытые нормы документа позволяют привлечь к ответственности невиновных рядовых граждан.

Принятый законропроект дает определение понятию "вор в законе" и вводит уголовную ответственность для таких лиц, определяет ответственность за преступления, совершенные преступной сообществом и организацию или участие в преступном собрании (сходке).

Согласно положениям проекту закона, статья 255 Уголовного кодекса Украины определяет, что создание преступной организации, руководство ею или ее структурными частями, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Участие в преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Если такие действия совершены должностным лицом с использованием служебного положения, они наказываются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Создание преступного сообщества, то есть объединение двух или более преступных организаций, руководство таким сообществом наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Если такие действия, совершаются лицом, осуществляющим преступное влияние или лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе", они наказываются лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Под лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе" следует понимать лицо, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц.

Статья 255 УК дополняется статьей 255-1, согласно которой умышленное установление или распространение в обществе преступного влияния наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Умышленное установление или распространение в обществе преступного влияния совершенные повторно или в изоляторах временного содержания, следственных изоляторах или учреждениях исполнения наказаний наказываются лишением свободы от 9 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Умышленное установление или распространение в обществе преступного влияния "вором в законе" наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Законопроект также устанавливает уголовную ответственность за организацию или проведение преступного собрания (сходки). Статья 255-2 УК определяет, что организация или содействие в проведении преступной собрание (сходки) представителей преступных организаций или организованных групп или лиц, осуществляющих преступное влияние, для планирования совершение одного или более преступлений, материального обеспечения или координации преступной деятельности, в том числе распределения доходов, полученных преступным путем, или сфер преступного влияния, а также участие в таком собрании (сходке), в том числе с использованием средств связи, - наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно статье 255-3 законопроекта от 3 до 7 лет лишения свободы наказывается также обращение за применением преступного влияния к лицу, которое заведомо для виновного может осуществлять преступное влияние, в частности, к лицу, которое находится в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе", с целью применения им такого воздействия.

 

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Темы: Верховная Радазаконодательствокриминалполиция
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