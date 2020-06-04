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Зеленский инициирует безвиз для некоторых стран

Четверг, 4 июня 2020, 17:29

Президент Владимир Зеленский поставит задачу Министерству иностранных дел рассмотреть возможность либерализации визового режима для иностранцев, посещающих с туристической целью.

Источник: Зеленский в Каменец-Подольском, которого цитирует его пресс-служба

По мнению Президента, отменить визы можно для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран, которые приезжают в Украину как туристы.

Прямая речь Зеленского: "Надо либерализовать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, - мы для них отменяем. Нам надо конкурировать за туриста.

Есть вещи в Украине, которых нет в других странах, на которые хочется посмотреть и показать их западному туристу. Что мы можем сделать просто этим летом, чтобы привлечь иностранного, западного туриста, который привозит деньги?".

Детали: По мнению президента, отменить визы можно для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран, которые приезжают в Украину как туристы.

Он заявил, что, по оценкам туроператоров, иностранец за день тратит 120-150 долларов и в среднем находится в Украине три-четыре дня.

Зеленский также предложил определить в каждой области Украины "туристический магнит" - объект, который могли бы развивать власть и бизнес, чтобы привлечь туристов.

Напомним: Безвиз между Украиной и Европейским союзом действует с 11 июня 2017.

Подписание соглашения о безвизовом режиме Украины с ЕС произошло в Страсбурге 17 мая 2017, по присутствию президента Украины Порошенко и председателя Европейского парламента Антонио Таяни.

Украинская правда
Темы: Зеленскийтуристыбезвиз


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