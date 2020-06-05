Расширенные санкции против "Северного потока-2" представили в Конгрессе США
В Конгрессе США представили двухпартийный законопроект о расширении санкции против газопровода "Северный поток-2".
Источник: сообщение Посольства Украины в США
Детали: Указанный проект закона дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции против строительства газопровода, которые были введены законом США "О защите энергетической безопасности Европы".
В пояснении к законопроекту говорится, что санкции будут применяться к суднам, которые прокладывают трубы и к компаниям, которые предоставляют услуги или оборудование для этих суден.
В целом же, санкции будут касаться всех компании, которые будут предоставлять сертификацию для запуска газопровода.
Авторами инициативы стали группа демократов и республиканцев в составе Теда Круза, Джин Шахин, Джона Баррассо, при поддержке Тома Коттона и Рона Джонсона.
"Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан Президентом США", – говорится в сообщении.
Напомним:
- 20 мая Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.
- 15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.
Читайте также: "Удар по" Северному потоку-2 ": какие последствия будет иметь решение немецкого регулятора"