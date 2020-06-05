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Расширенные санкции против "Северного потока-2" представили в Конгрессе США

Пятница, 5 июня 2020, 05:13
Расширенные санкции против Северного потока-2 представили в Конгрессе США

В Конгрессе США представили двухпартийный законопроект о расширении санкций против газопровода "Северный поток-2".

Источник: сообщение Посольства Украины в США

Детали: Указанный проект закона дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции против строительства газопровода, которые были введены законом США "О защите энергетической безопасности Европы".

В пояснении к законопроекту говорится, что санкции будут применяться к суднам, которые прокладывают трубы и к компаниям, которые предоставляют услуги или оборудование для этих суден.

В целом же, санкции будут касаться всех компании, которые будут предоставлять сертификацию для запуска газопровода.

Авторами инициативы стали группа демократов и республиканцев в составе Теда Круза, Джин Шахин, Джона Баррассо, при поддержке Тома Коттона и Рона Джонсона.

"Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан Президентом США", – говорится в сообщении.

Напомним:

  • 20 мая Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.
  • 15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.

Читайте также: "Удар по" Северному потоку-2 ": какие последствия будет иметь решение немецкого регулятора"

Украинская правда
Темы: санкцииСШАРосcиягаз
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