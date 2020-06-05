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Новый рейтинг президентов: украинцы сказали, кого хотят видеть во главе

Пятница, 5 июня 2020, 12:01
Новый рейтинг президентов: украинцы сказали, кого хотят видеть во главе
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Если бы сейчас в Украине проходили выборы президента, то действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 40,9% тех, кто определился с кандидатом.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 26 по 30 апреля

Детали: Пятого президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко готовы поддержать 15,7% избирателей, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 9,2%, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 8,9%. 

 

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 8,7% тех, кто определился с выбором, за нардепа, председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука – 6,4%.

4% поддержали бы сейчас на выборах лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 1,5% – нардепа от "Голоса" Святослава Вакарчука.

Еще 4,8% респондентов, определившихся с выбором, отдали бы свой голос за другого кандидата.

Исследование общественного мнения проходило с 26 по 30 апреля. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основании случайного генерирования мобильных телефонных номеров опросили 1507 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в Киеве (кроме АР Крым и ОРДЛО).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6% для показателей, близких к 50%; 2,2% для показателей, близких к 25 или 75%; 1,7% для показателей, близких к 12 или 88%; 1,1% для показателей, близких к 5 или 95%; 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Ирина Балачук, УП

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Темы: президентвиборысоциология
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