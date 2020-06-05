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Киев пока не будет ослаблять карантин

Пятница, 5 июня 2020, 12:11
Киев пока не будет ослаблять карантин

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица пока не будет ослаблять карантин из-за несоответствия одному из критериев Минздава, решение об открытии ресторанов и бассейнов примут на следующей неделе.

Источник: брифинг городского головы 5 июня

Прямая речь: "Правительство, как вы знаете, позволило большинству городов, где показатели в пределах определенных, перейти к следующему этапу послаблений. В частности, открыть с 5 июня рестораны и кафе и бассейны. В Киеве на сегодня один из трех показателей - по количеству больных на сто тысяч населения - превышает норму. И сегодня составляет 14,9.

Поэтому, мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления.

Решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город примет отдельно. - Исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. То есть, комиссий по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе".

Детали: По состоянию на 5 июня в столице 3292 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 73 человека умерли. За минувшие сутки количество жителей Киева, в которых подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 82 человека. Умерли 4 больных.

 

Этому предшествовало:

  • Кабинет министров решил ослабить карантин с 5 июня, позволив полноценно работать заведениям питания, церквям - проводить богослужения, людям старше 60-ти - покидать дом, авиакомпаниям - осуществлять внутренние рейсы.
  • Министерство здравоохранения обнародовало правила работы ресторанов, которые вступят в силу в рамках ослабление карантина с 5 июня.

Украинская правда

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Темы: карантинКиевкоронавирусCovid-2019Виталий Кличко
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