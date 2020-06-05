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Выборы в Раду: в тройке лидеров рейтинга - "Слуга народа", ОПЗЖ, партия Порошенко

Пятница, 5 июня 2020, 12:41
Выборы в Раду: в тройке лидеров рейтинга - Слуга народа, ОПЗЖ, партия Порошенко

Если бы в Украине проходили выборы в Верховную Раду, то 29,9% украинцев, которые определились со своим выбором, поддержали бы партию "Слуга народа".

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 26 по 30 апреля

Детали: На втором месте электоральных предпочтений опрошенных КМИС украинцев оказалась "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15,8%, 13,5% проголосовали бы за политсилу пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".

11,6% опрошенных респондентов поддерживают "Батькивщину" Юлии Тимошенко, 6,9% - партию "Сила и честь" Игоря Смешко.

Остальные политсилы, без учета погрешности, не преодолевают 5% барьер.

За Радикальную партию Олега Ляшко проголосовали бы 4,9% украинцев, которые определились с выбором, 4,7% опрошенных поддерживают "Свободу", 3,6% - за "Партию Шария", 2,8% - за "Голос", 2,7% - за "Украинскую стратегию Гройсмана", 2,2% - поддерживают "Оппозиционный блок", 1,5% выбрали бы другую партию.

 

Среди всех опрошенных партия "Слуга народа" набирает 19,6% поддержки, ОПЗЖ - 10,4%, "Европейская солидарность" - 8,9% "Батькивщина" - 7,6%.

4,5% всех респондентов проголосовали бы за партию "Сила и честь", 3,2% поддерживают Радикальную партию, 3,1% - "Свободу", 2,4% - "Партию Шария", 1,9% - " Голос ", 1,8% -" Украинскую стратегию Гройсмана", 1,4% - "Оппозиционный блок", 1% - другую партию

При этом 16,9% всех опрошенных КМИС не определились с выбором, а 11,4% - не голосовали бы.

В то же время 3,2% респондентов признались, что испортили бы бюллетень, 2,7% - отказались отвечать.

Справка: Исследование общественного мнения проходило с 26 по 30 апреля. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основании случайного генерирования мобильных телефонных номеров опросили 1507 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в Киеве (кроме АР Крым и ОРДЛО).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6% для показателей, близких к 50%; 2,2% для показателей, близких к 25 или 75%; 1,7% для показателей, близких к 12 или 88%; 1,1% для показателей, близких к 5 или 95%; 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Валентина Романенко, УП

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Темы: социологияВерховная Рада
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