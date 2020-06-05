Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Пятница, 5 июня 2020, 13:42
Президент Владимир Зеленский освободил Валерия Евдокимова от должности главы Службы внешней разведки Украины и назначил на эту должность Валерия Кондратюка.
Источник: указы от 5 июня, обнародованные на сайте главы государства
Детали: Евдокимов занимал должность главы Службы внешней разведки Украины с 20 сентября 2019 года.
50-летний Валерий Кондратюк - офицер спецслужб, генерал-лейтенант.
Во времена президентства Петра Порошенко занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины с 2016 по 2019 год.
До этого - начальник ГУР МОУ (2015-2016), начальник Департамента контрразведки Службы безопасности Украины (2014-2015).
Украинская правда