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Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

Пятница, 5 июня 2020, 13:42
Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский освободил Валерия Евдокимова от должности главы Службы внешней разведки Украины и назначил на эту должность Валерия Кондратюка.

Источник: указы от 5 июня, обнародованные на сайте главы государства

Детали: Евдокимов занимал должность главы Службы внешней разведки Украины с 20 сентября 2019 года.

50-летний Валерий Кондратюк - офицер спецслужб, генерал-лейтенант.

Во времена президентства Петра Порошенко занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины с 2016 по 2019 год.

 

До этого - начальник ГУР МОУ (2015-2016), начальник Департамента контрразведки Службы безопасности Украины (2014-2015).

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийСБУ
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