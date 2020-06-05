Все разделы
Укр / Рус

Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

Пятница, 5 июня 2020, 13:42
Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский освободил Валерия Евдокимова от должности главы Службы внешней разведки Украины и назначил на эту должность Валерия Кондратюка.

Источник: указы от 5 июня, обнародованные на сайте главы государства

Детали: Евдокимов занимал должность главы Службы внешней разведки Украины с 20 сентября 2019 года.

50-летний Валерий Кондратюк - офицер спецслужб, генерал-лейтенант.

Во времена президентства Петра Порошенко занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины с 2016 по 2019 год.

 

До этого - начальник ГУР МОУ (2015-2016), начальник Департамента контрразведки Службы безопасности Украины (2014-2015).

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЕС продлит запрет на въезд иностранцев, в том числе украинцев

инфографикаУкраинцы ответили, на какой международный союз стоит ориентироваться

Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

Выборы в Раду: в тройке лидеров рейтинга - "Слуга народа", ОПЗЖ, партия Порошенко

Киев пока не будет ослаблять карантин

инфографика Новый рейтинг президентов: украинцы сказали, кого хотят видеть во главе

Все главные новости...
Зеленский
Партия Порошенко обратилась к НАБУ и ГБР из-за звонка Зеленского главе госбанка
Нардеп заявила, что сняла свою кандидатуру в комиссию ГБР после просьбы Зеленского
Зеленский инициирует безвиз для некоторых стран
Последние новости
15:04
Правительство паникует из-за роста больных COVID-19
14:59
фотоСкоро выборы: "слуга народа" Тищенко "обрабатывает" киевлян песком
14:54
Сотрудничество с МВФ даст возможность снизить цену на газ для населения – Минфин
14:53
В Шенгене планируют открыть все внутренние границы до конца июня
14:52
фотоПостановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию – "Голос"
14:42
Количество заражений коронавирусом в России достигло 450 тысяч
14:40
За неделю автогаз в розницу подорожал на 35 копеек
14:21
Суд арестовал владелицу детсада, которую подозревают в убийстве ребенка
14:20
Португалец Роналду первым из футболистов стал долларовым миллиардером
14:15
Кабмин повысил оклад мэру Киева и его заместителям
Все новости...