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ЕС продлит запрет на въезд иностранцев, в том числе украинцев

Пятница, 5 июня 2020, 14:15

Страны Европейского Союза высказались за продолжение ограничений на въезд граждан третьих стран после 15 июня.

Об этом заявила еврокомиссар Илва Йоханссон по итогам заседания министров внутренних дел стран ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Среди министров была сильная поддержка того, что сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ", - сказала Йоханссон.

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Темы: ЕСкоронавирустуристы


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