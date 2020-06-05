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ЕС продлит запрет на въезд иностранцев, в том числе украинцев

Пятница, 5 июня 2020, 14:15
ЕС продлит запрет на въезд иностранцев, в том числе украинцев

Страны Европейского Союза высказались за продолжение ограничений на въезд граждан третьих стран после 15 июня.

Об этом заявила еврокомиссар Илва Йоханссон по итогам заседания министров внутренних дел стран ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Среди министров была сильная поддержка того, что сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ", - сказала Йоханссон.

По ее словам, Еврокомиссия рекомендовала завершить ограничения на пересечение внешних границ ЕС 15 июня, когда истекает срок действующего запрета, но почти все страны-члены поддержали короткое продолжение закрытия границ.

"Это означает, что ограничения на внешних границах останутся до конца июня, и я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос об отмене в начале июля", - сказала еврокомиссар, добавив, что ожидается продление запрета на две недели.

Что касается критериев, для кого и как открывать границы, то в ближайшие дни продолжатся консультации по этому вопросу между Еврокомиссией и странами-членами. Одновременного открытия для всех стран не будет.

Она также отметила, что полноценное функционирование Шенгенской зоны восстановится до конца июня.

Отметим, что в ЕС, как и раньше, могут попасть определенные категории людей из третьих стран, например, сезонные работники.

По всей Европе страны постепенно отменяют свои внутренние ограничения, и некоторые из них начали открывать границы в последние дни. Италия сделала это в начале этой недели, но большинство стран планируют открытие в середине июня, включая Францию, Бельгию, Германию, Грецию, Австрию, Нидерланды и Чехию.

Подробнее читайте в статье: Шенген готовят к открытию: как в ЕС меняют правила для туристов-иностранцев

Темы: ЕСкоронавирустуризм
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