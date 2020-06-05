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Выборы в Киеве: партия Порошенко захотела Кличко

Пятница, 5 июня 2020, 17:28

Партия "Европейская солидарность" обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с предложением возглавить список кандидатов в Киевсовет от "ЕС".

Источник: заявление партии "Европейская солидарность"

Дословно: "Приближается время, когда демократические силы, которые вместе стояли бок о бок на Майдане, вместе работали в Киевсовете на благо киевлян и вместе боролись за укрепление столичного самоуправления, должны заявить о своих принципиальных позициях и определить своих главных союзников".

"Исходя из интересов киевлян и государства, "Европейская Солидарность" готова и на этот раз выдвинуть вас, Виталий Владимирович, кандидатом на должность Киевского городского головы. И готова видеть Вас во главе списка "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет".

Детали: В партии напомнили, что на предыдущих выборах киевского городского головы в 2015 году тогда еще Блок Петра Порошенко поддержал Кличко.

Предистория:

  • Выборы киевского городского главы и депутатов Киевсовета 25 мая 2014 года состоялись одновременно с внеочередными выборами президента Украины.
  • Виталий Кличко повторно победил на выборах осенью 2015 года: выборы проходили в два тура – в октябре и в ноябре.
  • Следующие местные выборы в Киеве должны состояться 25 октября 2020 года.

Украинская правда
Темы: Виталий КличковиборыКиев


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