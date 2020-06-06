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Чиновники Укртрансбезопасности требовали взятки с перевозчиков

Суббота, 6 июня 2020, 14:40
Чиновники Укртрансбезопасности требовали взятки с перевозчиков

Правоохранители задержали двух работников Управления Укртрансбезопасности Винницкой области, которые систематически требовали неправомерную выгоду с грузовых перевозчиков.

Источник: полиция Винницкой области

Детали: Чиновников задержали в Киевской области, где они находились в командировке, во время получения ими очередной денежной выгоды от одного из перевозчиков.

Дословно: "Следствием предварительно установлено, что группа должностных лиц Укртрансбезопасности в Винницкой области, действуя по предварительному сговору, систематически требовала и получала от перевозчиков, в том числе иностранцев, неправомерную выгоду за создание условий беспрепятственного проезда дорожных пунктов, несмотря на возможные нарушения относительно веса груза, количества часов непрерывного пребывания за рулем транспортных средств и тому подобное.

Правоохранителями зафиксирован ряд эпизодов получения неправомерной выгоды таким образом, эквивалентной от 500 до 2000 гривен за каждое транспортное средство.

В ходе обыска транспортного средства Укртрансбезопасности обнаружены банкноты разных номиналов в украинской гривне, румынских леях, российских рублях, евро и долларах США на общую сумму около 70 тыс. грн. Указанная сумма, по версии правоохранителей, может быть так называемой "черной прибылью" задержанных только за одни сутки".

Детали: Следственным управлением полиции проводится расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания получения неправомерной выгоды должностным лицом), за что предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: Винницкая областьполициявзятка
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