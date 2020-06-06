Зеленский поедет в Чернигов к скандальному кандидату в министры образования

Президент Владимир Зеленский намерен на следующей неделе посетить Чернигов, чтобы встретиться с кандидатом на должность министра образования и науки, ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в резиденции "Залесье" в субботу, сообщает корреспондент УП

Прямая речь: "Мы еще его назначаем. В среду я поеду в Чернигов. Я собираюсь прийти в университет, я хочу просто посмотреть, как он выглядит, хочу поговорить со студентами и понять, что это за человек".

Детали: Зеленский рассказал, что кандидатуру Шкарлета на должность министра ему рекомендовали на встрече с ректорами ведущих украинских университетов, где присутствовали 30-40 руководителей вузов.

Кроме того, ему рекомендовали кандидатуру Алексея Днепрова, который ранее был заместителем министра образования времен Виктора Януковича – Дмитрия Табачника, а теперь работает в Офисе президента.

Третьим кандидатом, которого предлагали ему ректоры, Зеленский назвал нынешнего председателя парламентского комитета по вопросам образования Сергея Бабака. По словам президента, он неоднократно просил Бабака возглавить министерство, однако тот отказывается.

Зеленский также отметил, что назначить Шкарлета ему советовал ректор Хмельницкого университета, несмотря на то, что ранее Шкарлет был в областной организации Партии регионов.

На замечание журналистов, что впоследствии он баллотировался в Черниговский областной совет 7-го созыва от Блока Петра Порошенко (БПП), Зеленский сказал: "Ну, баллотировался человек. Мне кажется, что, если уже полгода ищем министра образования, надо на чем-то сосредоточиться".

Президент также рассказал, что перед встречей с ректорами общался с несколькими кандидатами на должность министра образования, однако они не могут быть министрами из-за "слабости личности".

На вопрос, чем его не устраивает на должность министра кандидатура нынешней и.о. главы МОН Любомиры Мандзий, Зеленский сказал: "Почему не устраивает? Она заместитель министра. Это разговор президента и премьера о том, что должен быть очень крепкий человек на министра".

Что предшествовало: Раньше "Украинская правда. Жизнь" сообщала, что один из возможных кандидатов на должность министра образования и науки – Сергей Шкарлет.

Он баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов. Также признавался в интервью, что на президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. В 2015 году баллотировался в Черниговский областной совет 7-го созыва от Блока Петра Порошенко (БПП).

Кроме того, в научных работах Шкарлета были обнаружены большие объемы плагиата.