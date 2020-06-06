ВОЗ изменила свои рекомендации относительно ношения масок

Всемирная организация здравоохранения изменила свою рекомендацию касательно защитных масок и посоветовала здоровым людям тоже носить их в публичных местах, где невозможно держать социальную дистанцию.

Источник: BBC News

Детали: В ВОЗ отметили, что защитные маски - это "барьер для потенциально опасных капель".

В частности, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в своем последнем обращении заявил следующее:

"В свете новых доказательств ВОЗ рекомендует правительствам поощрять своих граждан к ношению масок в местах, где высока опасность заражения и тяжело соблюдать социальную дистанцию. Например, в общественном транспорте, магазинах или других тесных и людных местах".

Издание напоминает, что ранее всемирная организация не видела смысла в том, чтобы здоровые люди носили маски, утверждая, что в пользу этого недостаточно доказательств. Была только рекомендация пользоваться масками для больных.