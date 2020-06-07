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Новый антирекорд: в Подольском районе Киева водитель разогнался до 224 км/ч 

Воскресенье, 7 июня 2020, 01:43
Новый антирекорд: в Подольском районе Киева водитель разогнался до 224 км/ч 

Антирекорд по нарушению скоростного режима зафиксированный автоматической системой фиксации нарушений ПДД установил водитель, который двигался по улице Елены Телиги в Киеве.

Источник: Патрульная полиция в Facebook

Детали: Скорость автомобиля с госномером AA297 ***, который двигался по улице Елены Телиги в Киеве была 224 км / ч (разрешенная скорость 50 км / ч). Других деталей в полиции не сообщают.

Также камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 км / ч. На трассах, где установлены дорожные камеры, разрешенную скорость значительно превышали более 200 автомобилей.

Ранее заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко сообщал о водителе Mersedes S class, который двигался на трассе Киев - Чоп со скоростью 208 километров в час (разрешенная скорость 80 км / ч). Тогда замминистра предположил, что "штраф (в 510 гривен - ред УП) заставит его задуматься и больше не ездить с такой дикой скоростью по дорогам общего пользования".

Справка: Штраф за превышение скорости составляет 127,5 гривен. В случае превышения скорости более чем на 50 км / ч штраф составляет 510 грн.

Николай Донев, УП

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Темы: полицияКиевАваковМВДреформы
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