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В Армении сложилась критическая ситуация с коронавирусом

Воскресенье, 7 июня 2020, 08:13
В Армении сложилась критическая ситуация с коронавирусом

В Армении система здравоохранения перегружена из-за большого количества больных, ситуация с коронавирусом – критическая.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра республики Николы Пашиняна, у которого также подтвержден Covid-19.

Прямая речь: "Мы достигли критической отметки и шагаем по аду. В Армении сейчас более 200 больных, ожидающих очереди на госпитализацию. Система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных. Есть случай, когда из-за запоздалого оказания медицинской помощи умер человек. Два случая смерти зарегистрированы, когда пациенты были в общем отделении, поскольку в реанимационном отделении не было мест".

Детали: Чиновник признался, что власти рассматривали возможность объявления локдауна, но все же было решено, что он не даст желаемого результата. И не только потому, что экономические последствия будут тяжелыми для Армении, но и потому что карантин "не будет соблюдаться на должном уровне".

Предыстория: в Армении за минувшие сутки обнаружили коронавирус у 547 человек, количество подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 12 547.

Ежедневный рост количества заражений Covid-19 в более чем 500 человек фиксируется в Армении пятый день подряд.

1 июня стало известно, что коронавирусом заразился премьер страны Никола Пашинян.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусАрменияэпидемия
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