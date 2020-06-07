Киев и 4 области не готовы к ослаблению карантина - Минздрав
Воскресенье, 7 июня 2020, 12:35
По состоянию на 7 июня четыре региона Украины и Киев не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
Источник: обновленные данные Министерства здравоохранения
Детали: Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантинных ограничений, возможен при условии соответствующей эпидситуации в области. При этом, по последним данным, не готовы к ослаблению карантина Киев, а также Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.
Напомним: В столице за прошедшие сутки, 6 июня, было зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусом, а также 2 смерти от Covid-19.
Украинская правда