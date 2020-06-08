В Минздраве определились с будущим главой Нацслужбы здоровья

Глава Минздрава Максим Степанов провел собеседования с кандидатами на пост главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) и выбрал победителя.

Источник: брифинг Степанова в понедельник

Прямая речь: "Я уже определился с кандидатом, по которому будут переданы документы в Кабинет министров Украины и который после прохождения всех предусмотренных законом процедур может быть назначен на эту должность".

Детали: Степанов рассказал, что на прошлой неделе занимался подбором на главу НСЗУ. По его словам, из-за карантина проведение конкурса, предусмотренного законодательством, пока невозможно. Поэтому глава НСЗУ избирается по собеседованию. После того, как карантин закончится, планируется проведение открытого конкурса.

Имя человека, в отношении которого поданы документы в Кабмин, Степанов не назвал. Но добавил, что указанному лицу сразу поставят задачу "исправить те просчеты и ошибки, которые были допущении при планировании второго этапа реформирования медицины".

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Напомним: ранее Степанов уже уверял, что таким образом глава НСЗУ будет назначен только на время карантина.