Правительство обеспокоено массовыми нарушениями после смягчения карантина – ОП

Правительство обеспокоено ростом количества заболевших и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения.

Источник: сайт президента по результатам традиционного совещания касательно предотвращения распространения коронавируса под председательством Владимира Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него нужно и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был введен не зря, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому будем держать руку на пульсе относительно развития событий и будем напоминать людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия".

Детали: Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил на совещании, что празднование Троицы собрало в церквях около 200 тысяч верующих, однако священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима. Праздник прошел спокойно.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что были выплачены все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19.

Обсудили также вопрос запуска международного сообщения. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что украинцы не были легкомысленными после запуска внутреннего авиасообщения 5 июня и, несмотря на летний сезон, первые рейсы в Одессу не были переполнены.