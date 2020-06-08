Все разделы
Укр / Рус

Правительство обеспокоено массовыми нарушениями после смягчения карантина – ОП

Понедельник, 8 июня 2020, 15:10

Правительство обеспокоено ростом количества заболевших и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения.

Источник: сайт президента по результатам традиционного совещания касательно предотвращения распространения коронавируса под председательством Владимира Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него нужно и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был введен не зря, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому будем держать руку на пульсе относительно развития событий и будем напоминать людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия".

Детали: Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил на совещании, что празднование Троицы собрало в церквях около 200 тысяч верующих, однако священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима. Праздник прошел спокойно.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что были выплачены все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19.

Обсудили также вопрос запуска международного сообщения. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что украинцы не были легкомысленными после запуска внутреннего авиасообщения 5 июня и, несмотря на летний сезон, первые рейсы в Одессу не были переполнены.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусЗеленскийCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

ИнфографикаВ Украине стало больше регионов, не готовых к ослаблению карантина

Видео, инфографикаРади Коломойского Центрэнерго перешло на российский уголь – Bihus.Info

видеоВ Минздраве определились с будущим главой Нацслужбы здоровья

картаКиев стал лидером по количеству новых заражений коронавирусом

таблицаВ Украине обнаружили 463 новых случая коронавируса, 9 человек погибли

На трассе "Киев-Чоп" масштабное ДТП: 4 погибших, движение затруднено

Все главные новости...
карантин
7 хороших историй не о карантине: "Оскар интернета", розовые фламинго в Украине и бейби-бум в зоопарках
Садовый и глава Львовской ОГА Козицкий просят правительство смягчить карантин в области
Министр юстиции: Введение карантина было на грани законности
Последние новости
15:10
Правительство обеспокоено массовыми нарушениями после смягчения карантина – ОП
15:02
В Чехии из-за ливней затоплены несколько сел, погибла женщина
14:46
ИнфографикаВ Украине стало больше регионов, не готовых к ослаблению карантина
14:31
В Польше временно закроют 12 шахт из-за вспышки коронавируса
14:29
В Airbus готовы судиться с заказчиками, если они не будут забирать самолеты
14:03
В Беларуси уже почти 50 тысяч заражений коронавирусом
13:45
Премьер Армении заявил, что он с семьей вылечился от коронавируса
13:43
В следующий раз ОПЕК соберется в Вене зимой
13:32
Боевики на Донбассе ранили украинского бойца
12:58
Садовый и глава Львовской ОГА Козицкий просят правительство смягчить карантин в области
Все новости...