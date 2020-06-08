Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В детсаду под Киевом произошла вспышка коронавируса

Понедельник, 8 июня 2020, 15:36
В детсаду под Киевом произошла вспышка коронавируса

В городе Бровары, что под Киевом, в детском саду "Калинка" обнаружили COVID у 9 детей и 4 взрослых.

Источник: мэр города Игорь Сапожко в Facebook

Прямая речь: "Оперативная информация по ситуации в ДУЗ "Калинка". Хочу проинформировать, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа у всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, которая заболела коронавирусом. По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными".

Детали: По словам городского головы, двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно.

Детсад "Калинка" закрыт на обсервацию, все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевдетиCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
Все новости...
Реклама: