Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявляет об ухудшении ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе и призывает не прекращать противодействие вирусу в странах, где наблюдается улучшение.

Источник: генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге в понедельник

Прямая речь: "В настоящее время в ВОЗ зарегистрировано почти 7 миллионов случаев заболевания COVID-19 и почти 400 тысяч случаев смерти.

Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается".

Детали: При этом глава ВОЗ отметил, что в некоторых частях Восточной Европы и Центральной Азии наблюдается рост числа случаев заболевания.

Гебреисус подчеркнул, что в странах, где наблюдается позитивная динамика, самой большой угрозой является самоуспокоение.

Прямая речь: "Больше чем шесть месяцев в этой пандемии – это не время для любой страны снимать ногу с педали".

"Мы по-прежнему призываем к активному наблюдению, чтобы гарантировать, что вирус не восстановится, особенно в связи с тем, что массовые собрания всех видов начинают возобновляться в некоторых странах".

Детали: Гендиректор ВОЗ отметил, что организация полностью поддерживает равенство и глобальное движение против расизма. В то же время, он призвал протестующих, участвующих в акциях, держаться на расстоянии не менее 1 метра от других, мыть руки, прикрывать кашель и носить маску.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире