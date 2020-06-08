Всемирный банк: Экономику ждет самое большое падение со времен Второй мировой

Всемирный банк прогнозирует падение мировой экономики на 5,2% в 2020 году в связи с COVID-19.

Источник: доклад Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года, обнародованный в понедельник

Детали: Отмечается, что падение мировой экономики в этом году станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.

Резкое сокращение дохода на душу населения ожидается во всех регионах.

Согласно прогнозу, в странах с развитой экономикой в 2020 году ожидается снижение экономической активности на 7%. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в этом году прогнозируется спад на 2,5% – первая всеобъемлющая рецессия в этой группе стран, как минимум, за шестьдесят лет.

Доходы на душу населения, как ожидается, снизятся в этом году на 3,6% – и это ввергнет миллионы людей в крайнюю бедность.

Сложнее всего приходится тем странам, в которых течение пандемии приняло особенно тяжелый характер, и которые серьезно зависят от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования.

Более того, весьма вероятно, что перебои с доступом к школьному обучению и первичной медицинской помощи окажут долговременное негативное воздействие на развитие человеческого капитала.

Отмечается, что, еcли события будут развиваться по пессимистическому сценарию, то в этом году мировую экономику может ожидать падение на целых 8%, а затем, в 2021 году, – вялый восстановительный рост немногим более чем на 1%.

Согласно прогнозам, региональная экономика в Европе и Центральной Азии сократится на 4,7%, причем рецессия наблюдается почти во всех странах.