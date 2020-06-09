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Зеленский рассказал, как хотел заболеть коронавирусом

Вторник, 9 июня 2020, 06:40
Фото: УП

Президент Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это страшно".

Источник: статья УП "Хотел заразиться коронавируса". Два дня с президентом Зеленским"

Прямая речь: "Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче.

Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу".

Детали: Хотя президент и утверждает, что не боится заболеть COVID-19, от такой идеи все же отказались.

"Решили, что слишком. Что перебор", – сказал Зеленский. 

И добавил, что его не простила бы семья. "Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы".

Украинская правда
Темы: Зеленскийкоронавирус


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